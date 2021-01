Made in Italy terza puntata: trama e anticipazioni 27 gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Made IN Italy terza puntata. Mercoledì 27 gennaio 2021 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Margherita Buy. Di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare per una copertina. Durante una serata con gli amici della redazione conosce per caso l’affascinante Davide Frangi che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile. Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma, viene incaricata Rita, che però deve restare a Milano per incontrare il figlio Simone ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021)IN. Mercoledì 27arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Margherita Buy. Di seguitodell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare per una copertina. Durante una serata con gli amici della redazione conosce per caso l’affascinante Davide Frangi che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile. Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma, viene incaricata Rita, che però deve restare a Milano per incontrare il figlio Simone ...

L’Agenzia nazionale per lo sviluppo investe su ricerca e svliuppo del siero e sull’ampliamento dello stabilimento di Castel Romano. Ora via alla fase 2 della sperimentazione. Il consiglio di ...

C'è Orsetta Borghero nella fiction Made in Italy

TELEVISIONEC'è anche l'attrice rodigina Orsetta Borghero nel cast di Made in Italy, la fiction targata Mediaset, in prima televisiva su Canale 5, dal 13 gennaio per otto puntate. La Borghero ...

