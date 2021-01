Made in Italy, stasera in tv: orario, canale, cast, trama e anticipazioni della puntata di mercoledì 27 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo appuntamento questa sera, mercoledì 27 gennaio, con la serie di canale 5 “Made in Italy” che racconta, in 4 episodi, la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni ’70. Un racconto che attraversa la storia di Irene, una giovane giornalista che arriverà molto lontano. Made in Italy, stasera in tv: trama e anticipazioni La serie è ambientata negli anni ’70, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico e creatività. A Milano l’energia di quegli anni si concentra in un gruppo di stilisti che cambieranno la storia della moda a livello internazionale. Si tratta di Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferré e tanti tanti altri: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo appuntamento questa sera,27, con la serie di5 “in” che racconta, in 4 episodi, la nascitagrande moda italiana nella Milano degli anni ’70. Un racconto che attraversa la storia di Irene, una giovane giornalista che arriverà molto lontano.inin tv:La serie è ambientata negli anni ’70, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico e creatività. A Milano l’energia di quegli anni si concentra in un gruppo di stilisti che cambieranno la storiamoda a livello internazionale. Si tratta di Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferré e tanti tanti altri: ...

Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Lorenzo #Pellegrini è il migliore italiano della 19^ giornata di #SerieA secondo le valutazioni… - Affaritaliani : Made in Italy, tutti con Di Maio: 'Vola grazie a sua intuizione Patto Export' - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv Iscriviti al nostro canale Telegram! … - CorriereCitta : Made in Italy, stasera in tv: orario, canale, cast, trama e anticipazioni della puntata di mercoledì 27 gennaio… - Animal__Saver : RT @AE_Italia: Questo è il vero volto delle eccellenze del Made in Italy che non vedrete mai nelle pubblicità! Carne e salumi, considerati… -

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Ecommerce in Cina: sfruttare le potenzialità del made in Italy Il Giornale delle PMI Guida Tv 27 gennaio: Juventus vs Spal, La Caserma, Made in Italy

Guida Tv 27 gennaio: Juventus vs Spal, La Caserma, Made in Italy. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Bergamo, Giulia Manzini

Nella serie che racconta la Milano degli anni Settanta e il boom della moda è Silvana, centralinista tuttofare della rivista Appeal ...

Guida Tv 27 gennaio: Juventus vs Spal, La Caserma, Made in Italy. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Nella serie che racconta la Milano degli anni Settanta e il boom della moda è Silvana, centralinista tuttofare della rivista Appeal ...