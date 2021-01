Made in Italy, la terza puntata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda la terza puntata di Made in Italy, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini). Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani (Raoul Bova) che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda ladiin, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini). Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani (Raoul Bova) che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare ...

