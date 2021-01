L’ultimo episodio di Montalbano a marzo 2021, cala il sipario sul Commissario di Vigata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si avvicina la fine per una delle fiction più longeve: L’ultimo episodio di Montalbano ha una data di messa in onda. Stando ai palinsesti Rai con la programmazione di ciò che vedremo la prossima primavera, il Commissario di Vigata saluterà il suo pubblico a marzo 2021. Proprio così: per quanto ne sappiamo, Il metodo Catalanotti rappresenta L’ultimo episodio di Montalbano girato finora. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, la trama verte sull’indagine di tale Carmelo Catalanotti, usurario e regista teatrale, che ha inventato un metodo recitativo alquanto particolare ed “estremo” per i suoi attori. Montalbano indaga trascinandosi in un mondo in cui realtà e fantasia si intrecciano, ma ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si avvicina la fine per una delle fiction più longeve:diha una data di messa in onda. Stando ai palinsesti Rai con la programmazione di ciò che vedremo la prossima primavera, ildisaluterà il suo pubblico a. Proprio così: per quanto ne sappiamo, Il metodo Catalanotti rappresentadigirato finora. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, la trama verte sull’indagine di tale Carmelo Catalanotti, usurario e regista teatrale, che ha inventato un metodo recitativo alquanto particolare ed “estremo” per i suoi attori.indaga trascinandosi in un mondo in cui realtà e fantasia si intrecciano, ma ...

