Lukaku-Ibrahimovic, vecchie ruggini: di mezzo anche la scommessa di Zlatan allo United… (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic non scorre buon sangue e quanto accaduto nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan non ha fatto altro che ribadirlo. Tuttavia lo scontro che c’è stato tra i due sul terreno di gioco, con l’arbitro costretto ad ammonire entrambi, affonda le sue radici ai tempi Manchester, quando i due erano compagni di squadra tra le fila dello United. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic parlò di una scommessa fatta con il belga nella stagione 2017-2018. “Ti do 50 sterline per ogni stop giusto – disse lo svedese – Se li azzecchi tutti non ti do nulla, già ti sto rendendo un giocatore migliore“. Ovviamente Lukaku non accettò e probabilmente dopo questo episodio iniziarono a nascere i primi malumori. Per quanto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra Romelunon scorre buon sangue e quanto accaduto nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan non ha fatto altro che ribadirlo. Tuttavia lo scontro che c’è stato tra i due sul terreno di gioco, con l’arbitro costretto ad ammonire entrambi, affonda le sue radici ai tempi Mster, quando i due erano compagni di squadra tra le fila dello United. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport,parlò di unafatta con il belga nella stagione 2017-2018. “Ti do 50 sterline per ogni stop giusto – disse lo svedese – Se li azzecchi tutti non ti do nulla, già ti sto rendendo un giocatore migliore“. Ovviamentenon accettò e probabilmente dopo questo episodio iniziarono a nascere i primi malumori. Per quanto ...

Inter : ?? | FINIIIITAAAA!!! Ci sono voluti ?? minuti per vincere questo #DerbyMilano... che si tinge di nerazzurro!!! ??????… - capuanogio : L'insulto di #Ibrahimovic a #Lukaku con riferimento a riti vodoo, forse una vecchia vicenda relativa al belga e all… - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - TimothyLovejo11 : @PieroLadisa Pare che a Manchester venisse schernito da tanti giocatori (in sua assenza) per questa cosa del vodoo… - MICIO7BEAR : RT @Striscia: Questo è l'audio della lite tra Ibrahimovic e Lukaku durante il derby di coppa Italia... Pare che Ibra abbia detto: “Go do yo… -