Lukaku-Ibra, nervi tesi e scontro verbale tra i due attaccanti nel derby di Coppa Italia | video (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Poco prima dello scadere della prima frazione di gioco, a seguito di un fallo commesso da Romagnoli nei confronti di Lukaku, è scattato il parapiglia travolgente, che ha cambiato le sorti del derby. Musi duri, faccia a faccia e parole pesanti sono volate tra i due campioni ex Manchester United. Uno scontro senza fine, gli insulti fioccano da ambo le parti, Zlatan si rivolge verso l'attaccante nerazzurro con superiorità e menefreghismo, insultando la punta belga per i suoi famosi riti vodoo, già rivendicati ai tempi dell'Everton. Lukaku però non resta a guardare e risponde a tono, per la prima volta da quando è a Milano sbotta e aggredisce dialetticamente e quasi fisicamente lo svedese, apostrofando oltre allo stesso Ibra anche la moglie. I due apparentemente se le promettono negli spogliatoi, ma ...

