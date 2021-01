Lotteria degli scontrini: si parte il 1° febbraio, ma solo col bollino blu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della Lotteria degli scontrini. Dopo vari rinvii, da ultimo il 1° gennaio di quest’anno, l’iniziativa introdotta dal governo per incentivare i pagamenti cashless sarebbe pronta a partire il 1° febbraio, vale a dire lunedì prossimo, con la prima estrazione mensile che dovrebbe essere calendarizzata per venerdì 12 marzo. La partenza rischia però di non essere uniforme e non per tutti gli esercizi commerciali. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ci saranno una serie di sfasamenti temporali per concedere un po’ più di tempo agli operatori per allinearsi. Infatti, la segnalazione dei consumatori di eventuali rifiuti da parte di esercenti e commercianti ad acquisire il codice Lotteria scatterà – come previsto dal decreto Milleproroghe – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della. Dopo vari rinvii, da ultimo il 1° gennaio di quest’anno, l’iniziativa introdotta dal governo per incentivare i pagamenti cashless sarebbe pronta a partire il 1°, vale a dire lunedì prossimo, con la prima estrazione mensile che dovrebbe essere calendarizzata per venerdì 12 marzo. Lanza rischia però di non essere uniforme e non per tutti gli esercizi commerciali. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ci saranno una serie di sfasamenti temporali per concedere un po’ più di tempo agli operatori per allinearsi. Infatti, la segnalazione dei consumatori di eventuali rifiuti dadi esercenti e commercianti ad acquisire il codicescatterà – come previsto dal decreto Milleproroghe – ...

