Lotteria degli scontrini, partenza a macchia di leopardo. Prima estrazione il 12 marzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La partenza rischia di non essere uniforme e non per tutti gli esercizi commerciali. A maggior ragione se si considera che le necessarie misure di contenimento del coronavirus impongono, con la logica dei colori delle regioni, ancora molte restrizioni alle aperture delle attività

