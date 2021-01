Lotta salvezza, il dato che pesa: perché il Benevento è così in alto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sente spesso dire che le big fanno un campionato a parte, ma se fosse davvero così come sarebbe la classifica di serie A? Abbiamo provato a dividere in due il campionato scindendo i punti conquistati dalle squadre in Lotta per la salvezza contro le prime dieci da quelli ottenuti negli scontri diretti, ovvero contro chi ha chiuso il girone di andata dall’undicesimo posto in poi. A prevalere sarebbe il Benevento, che a discapito di un rendimento poco fruttuoso contro i top team ha potuto vantare un ruolino di marcia eccellente contro chi è in corsa per il suo stesso obiettivo. I giallorossi hanno raccolto ben 17 punti sui 27 disponibili tornando a casa a mani vuote soltanto contro le altre due neopromosse Spezia e Crotone. Per il resto sono arrivate cinque ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si sente spesso dire che le big fanno un campionato a parte, ma se fosse davverocome sarebbe la classifica di serie A? Abbiamo provato a dividere in due il campionato scindendo i punti conquistati dalle squadre inper lacontro le prime dieci da quelli ottenuti negli scontri diretti, ovvero contro chi ha chiuso il girone di andata dall’undicesimo posto in poi. A prevalere sarebbe il, che a discapito di un rendimento poco fruttuoso contro i top team ha potuto vantare un ruolino di marcia eccellente contro chi è in corsa per il suo stesso obiettivo. I giallorossi hanno raccolto ben 17 punti sui 27 disponibili tornando a casa a mani vuote soltanto contro le altre due neopromosse Spezia e Crotone. Per il resto sono arrivate cinque ...

Ignazio35482717 : RT @Ignazio35482717: @MatteoPedrosi @CorriereGranata Sanabria è attaccante duttile, completo e pronto per la lotta salvezza, per tempra e p… - vojvodismo : Vittoria importante per la lotta salvezza, +3 e ora testa alla prossima partita con la Fiorentina - fabinho7 : @acffiorentina @KevzRose Per la lotta salvezza è un buon acquisto - loresumo : @MatteoPedrosi @FcCrotoneOff Siamo l'unica squadra in lotta salvezza che invece di comprare gente, la manda via ?? - FlavioKint : @monelloevoluto Io mica mi lamento per lo scudetto rubato, anzi è solo colpa nostra perdere uno scudetto in quel mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta salvezza Lotta salvezza - Benevento a +8 sulla "zona rossa" Ottopagine Lotta salvezza, il dato che pesa: perché il Benevento è così in alto

Benevento – Si sente spesso dire che le big fanno un campionato a parte, ma se fosse davvero così come sarebbe la classifica di serie A? Abbiamo provato a dividere in due il campionato scindendo i pun ...

La Viterbese non va oltre il pari nel recupero contro il Catanzaro

Viterbese e Catanzaro non si fanno male nei 37 minuti di recupero della 18\^ giornata del girone C di Serie C. I leoni conquistano un punto importantissimo per la lotta salvezza. F ...

Benevento – Si sente spesso dire che le big fanno un campionato a parte, ma se fosse davvero così come sarebbe la classifica di serie A? Abbiamo provato a dividere in due il campionato scindendo i pun ...Viterbese e Catanzaro non si fanno male nei 37 minuti di recupero della 18\^ giornata del girone C di Serie C. I leoni conquistano un punto importantissimo per la lotta salvezza. F ...