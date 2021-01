L’ospedale della Fiera è ‘Covid free’, al Papa Giovanni 48 pazienti ricoverati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ha salutato l’ultimo paziente ricoverato in terapia intensiva L’ospedale della Fiera di Bergamo, da martedì 26 gennaio ufficialmente “Covid free”. La struttura – fanno sapere dalL’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – rimarrà attrezzata per un’eventuale nuova recrudescenza del virus e tutti i pazienti Covid saranno accolti dal Papa Giovanni. AlL’ospedale di Bergamo sono attualmente 48 i pazienti ricoverati, 30 in degenza e 18 in terapia intensiva. Numeri in calo rispetto a qualche settimana fa (il 10 gennaio erano 74 i pazienti Covid) e che al momento consentono a medici e infermieri di lavorare senza particolari pressioni, anche se l’invito è quello di mantenere ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ha salutato l’ultimo paziente ricoverato in terapia intensivadi Bergamo, da martedì 26 gennaio ufficialmente “Covid free”. La struttura – fanno sapere dalXXIII di Bergamo – rimarrà attrezzata per un’eventuale nuova recrudescenza del virus e tutti iCovid saranno accolti dal. Aldi Bergamo sono attualmente 48 i, 30 in degenza e 18 in terapia intensiva. Numeri in calo rispetto a qualche settimana fa (il 10 gennaio erano 74 iCovid) e che al momento consentono a medici e infermieri di lavorare senza particolari pressioni, anche se l’invito è quello di mantenere ...

