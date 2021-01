Lorena Bianchetti, la tragica morte del padre tre giorni dopo il matrimonio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lorena Bianchetti ha dovuto superare un grave lutto dopo le sue nozze. Suo padre si è spento pochissimi giorni dopo il matrimonio. La Bianchetti è una conduttrice e giornalista molto apprezzata dal pubblico italiano. Nel 2015 è convolata a nozze con Bernardo De Luca. La coppia ha poi avuto una bambina quattro anni dopo. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha dovuto superare un grave luttole sue nozze. Suosi è spento pochissimiil. Laè una conduttrice e giornalista molto apprezzata dal pubblico italiano. Nel 2015 è convolata a nozze con Bernardo De Luca. La coppia ha poi avuto una bambina quattro anni. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BotElenoire : ho acceso il televisore e Lorena Bianchetti sfoggiava la stessa mia camicia.Ora la mia e' posizionata sotto la lett… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: La “Domenica della Parola di Dio” in “A Sua Immagine”, su Rai1. Tra gli ospiti di Lorena Bianchetti don… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: La “Domenica della Parola di Dio” in “A Sua Immagine”, su Rai1. Tra gli ospiti di Lorena Bianchetti don… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco” – Lorena Bianchetti ospita un inedito Nek - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco” – Lorena Bianchetti ospita un inedito Nek -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Bianchetti Lorena Bianchetti a sostegno della campagna 'Fantastica Routine” di UNHCR Famiglia Cristiana Lorena Bianchetti, quando faceva la valletta di Corrado: gli inizi della carriera

Lorena Bianchetti oggi è una stimata e amata conduttrice televisiva: ve la ricordate agli inizi quando faceva la valletta di Corrado?

Lorena Bianchetti, chi è il marito Bernardo De Luca: età, lavoro, carriera

Lorena Bianchetti è sposata con Bernardo De Luca. Scopriamo come si sono conosciuto e come è scoppiato l'amore.

Lorena Bianchetti oggi è una stimata e amata conduttrice televisiva: ve la ricordate agli inizi quando faceva la valletta di Corrado?Lorena Bianchetti è sposata con Bernardo De Luca. Scopriamo come si sono conosciuto e come è scoppiato l'amore.