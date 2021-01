Lombardia | nuove verifiche suoi dati dell’indice Rt

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per lainizia la verifica deirelativi all’indice Rt. Si attende la risposta del Tar del Lazio. Lo scontro tra la Regione e l’Istituto superiore di sanità è più che mai acceso. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un botta e risposta tra il governatore Fontana e l’Iss. A questo punto si aspetta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tg3web : Dopo le prime mail mostrate in esclusiva dal Tg3, ne arrivano di nuove a conferma del fatto che fu la Regione Lomba… - Tg3web : Fu la Regione Lombardia a scrivere all'Istituto superiore di sanità per ottenere il ricalcolo dei dati che portò, p… - SaiuGraziano : RT @Spartaco67_: L’Iss: «Segnalati alla Lombardia 54 errori». Nuove accuse dell’Istituto Superiore di Sanità alla Regione Lombardia e al go… - infoitinterno : Lombardia zona arancione: le nuove misure valide da oggi - mimmo58zanini : RT @Spartaco67_: L’Iss: «Segnalati alla Lombardia 54 errori». Nuove accuse dell’Istituto Superiore di Sanità alla Regione Lombardia e al go… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia nuove

Il servizio di consegna della spesa in giornata, in finestre di una o due ore a scelta, è ora disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano e comuni limitrofi, nelle aree coperte dal servizio, sia ...La guerra al Covid è ancora lunga e i medici che curano i pazienti a casa (il 96% dei contagiati nel Lazio) infilano nella bisaccia nuove armi. Tre nuovi farmaci: il Raloxifene, ...