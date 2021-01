Lombardia, Bussolati (Pd) a TPI: “Fontana è come Trump, ecco perché gli ho regalato un pallottoliere” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Intervista di TPI al consigliere protagonista della protesta contro Fontana Pietro Bussolati, 38 anni, è il consigliere regionale lombardo che si è reso protagonista della beffarda protesta contro Attilio Fontana, regalando un pallottoliere al Presidente della Lombardia. Un coup de théâtre che ha portato l’autore del libro “Giù la maschera”, uscito nel pieno della prima ondata di Covid-19, al centro dell’attenzione dei media nazionali. Vista la sua passione calcistica, verrebbe da dire che della sua espulsione dall’aula del Pirellone si è parlato quasi di più che di quella di Zlatan Ibrahimovic nel derby di Milano: “Da interista, devo dire che tutto sommato è andata bene”, ironizza l’ex segretario milanese del Pd . Bussolati, quanto accaduto ieri in Consiglio regionale è chiaramente il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Intervista di TPI al consigliere protagonista della protesta controPietro, 38 anni, è il consigliere regionale lombardo che si è reso protagonista della beffarda protesta contro Attilio, regalando unal Presidente della. Un coup de théâtre che ha portato l’autore del libro “Giù la maschera”, uscito nel pieno della prima ondata di Covid-19, al centro dell’attenzione dei media nazionali. Vista la sua passione calcistica, verrebbe da dire che della sua espulsione dall’aula del Pirellone si è parlato quasi di più che di quella di Zlatan Ibrahimovic nel derby di Milano: “Da interista, devo dire che tutto sommato è andata bene”, ironizza l’ex segretario milanese del Pd ., quanto accaduto ieri in Consiglio regionale è chiaramente il ...

gabrieppe5stars : RT @FBigliardo: ??'Prima del consiglio regionale ho voluto dare a #Fontana un pallottoliere per evitare che ci mandi ancora in #zonarossa pe… - ColucciLc : RT @FBigliardo: ??'Prima del consiglio regionale ho voluto dare a #Fontana un pallottoliere per evitare che ci mandi ancora in #zonarossa pe… - lid_rnl : RT @Robbb85: Nel frattempo, in un mondo fantastico, il Consigliere Bussolati ha regalato a #Fontana un pallottoliere 'per evitare che mandi… - RaffaeleRaimon2 : RT @FBigliardo: ??'Prima del consiglio regionale ho voluto dare a #Fontana un pallottoliere per evitare che ci mandi ancora in #zonarossa pe… - vice8995 : RT @Robbb85: Nel frattempo, in un mondo fantastico, il Consigliere Bussolati ha regalato a #Fontana un pallottoliere 'per evitare che mandi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Bussolati Bussolati (Pd): “Unire forze politiche differenti per sottrarre la Lombardia al centrodestra” Fanpage.it Straniero (PD): 'Fontana dia i dati, o continueremo a protestare'

Il Gruppo regionale del Pd ha abbandonato, ieri pomeriggio, l’Aula insieme alle altre forze di opposizione dopo che alcuni consiglieri, tra cui il dem Pietro Bussolati, erano stati espulsi dal preside ...

Lombardia zona rossa, donato un pallottoliere a Fontana. Iss: “Sui dati lombardi 54 segnalazioni da maggio a oggi”

Lombardia zona rossa, donato un pallottoliere a Fontana. Iss: “Sui dati lombardi 54 segnalazioni da maggio a oggi”. Da maggio 2020 l’Istituto superiore di sanità ha inviato 54 segnalazioni di errori, ...

Il Gruppo regionale del Pd ha abbandonato, ieri pomeriggio, l’Aula insieme alle altre forze di opposizione dopo che alcuni consiglieri, tra cui il dem Pietro Bussolati, erano stati espulsi dal preside ...Lombardia zona rossa, donato un pallottoliere a Fontana. Iss: “Sui dati lombardi 54 segnalazioni da maggio a oggi”. Da maggio 2020 l’Istituto superiore di sanità ha inviato 54 segnalazioni di errori, ...