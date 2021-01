Lo Stato italiano produrrà un vaccino contro il Covid: cosa c’è da sapere sull’operazione Reithera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Reithera, il “vaccino italiano”: cosa c’è da sapere Lo Stato italiano diventerà socio di Reithera, azienda biotech che sta sperimentando un vaccino contro il Covid-19. La notizia – non ancora ufficiale ma confermata da più fonti – ha suscitato da un lato eccitazione, per la prospettiva di un vaccino autarchico italiano non soggetto ai capricci dei privati, e dall’altro polemiche, per l’intervento del pubblico nel mercato e per le tempistiche dell’operazione. Il contesto I ritardi nelle consegne dei vaccini anti-Covid da parte di Pfizer e Astrazeneca rischiano di allontanare il raggiungimento dell’immunizzazione di gregge in Italia. Il Governo ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021), il “”:c’è daLodiventerà socio di, azienda biotech che sta sperimentando unil-19. La notizia – non ancora ufficiale ma confermata da più fonti – ha suscitato da un lato eccitazione, per la prospettiva di unautarchiconon soggetto ai capricci dei privati, e dall’altro polemiche, per l’intervento del pubblico nel mercato e per le tempistiche dell’operazione. Il contesto I ritardi nelle consegne dei vaccini anti-da parte di Pfizer e Astrazeneca rischiano di allontanare il raggiungimento dell’immunizzazione di gregge in Italia. Il Governo ha ...

trash_italiano : RAGAZZI MA È STATO PALESEMENTE FRIENDZONATO DAVANTI ALL'ITALIA E AL BRASILE #GFVIP - GassmanGassmann : Certo che per il caso #Regeni , lo stato italiano ,preso proprio a pesci in faccia eh? Peraltro da uno stato ,come… - robersperanza : Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccin… - marcotrocu : RT @robersperanza: Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino Ant… - articoloUnoMDP : RT @robersperanza: Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino Ant… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato italiano Coronavirus ultime notizie. Aifa: vaccino italiano pronto a settembre. Speranza: lo Stato entra in ... Il Sole 24 ORE VIDEO e FOTO | “Con Alberto Pepe ricordiamo tutti i soldati italiani internati e morti per la libertà”. Il ricordo di Melarangelo

TERAMO – “Con Alberto Pepe ricordiamo tutti i soldati italiani che furono internati dopo l’8 settembre, che hanno sacrificato la loro vita per fondare la libertà”. Quella libertà che ancora oggi va tu ...

Piazzolla, l’incredibile caso della campionessa licenziata

Pontedera, canottaggio: ha portato medaglie su medaglie alle Fiamme Rosse dopo il concorso del 2016 ma ora una sentenza del Consiglio di Stato le ha revocato l’assunzione ...

TERAMO – “Con Alberto Pepe ricordiamo tutti i soldati italiani che furono internati dopo l’8 settembre, che hanno sacrificato la loro vita per fondare la libertà”. Quella libertà che ancora oggi va tu ...Pontedera, canottaggio: ha portato medaglie su medaglie alle Fiamme Rosse dopo il concorso del 2016 ma ora una sentenza del Consiglio di Stato le ha revocato l’assunzione ...