Lo smartphone Sony da 2500 euro

Leggi su wired

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Foto:)A quasi un anno dalla presentazione riappareXperia Pro, unopiuttosto unico nel proprio genere non tanto per il design, quanto per il mix di hardware e funzionalità che lo destinano ai professionisti dell’immagine, come creativi o operatori video. Per ora debutterà soltanto sul territorio americano per un prezzo – altrettanto pro – didollari (facile immaginare che il prezzopeo sia intorno ai). L’idea alla base diXperia Pro è quella di fare da ponte per collegare dispositivi professionali come fotocamere e videocamere per effettuare uno streaming (o un trasferimento file) in alta qualità su rete 5G beneficiando di funzioni come l’istogramma per monitorare il flusso. Ci riesce grazie alla porta hdmi ...