Lo scudo di Arcuri, il cavillo contenuto nel decreto Cura Italia che lo rende intoccabile (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Italia della Pandemia è una Italia che si rivela ancora di più nella sua condizione di subalternità. Subalternità nei confronti dell'Europa, del potere giocato dalle multinazionali e dalle grandi aziende di Big Pharma. Ma non solo: anche dentro casa "i panni sono sporchi". La Repubblica, dando la notizia riguardante le indagini aperte dalla Corte dei Conti sulle spese folli per l'acquisto delle siringhe, affronta una delle tematiche più calde di questo periodo. Fin dall'inizio abbiamo visto il governo scaricare le proprie responsabilità delegando e affidando a numerosi tecnici e Task Force. I documenti secretati e la mancanza di trasparenza delle dinamiche accadute, hanno avvolto di mistero i cittadini che si sono visti "rinchiusi dentro casa" e privati delle libertà costituzionali. I danni economici causati dalle scelte di gestione del ...

Ultime Notizie dalla rete : scudo Arcuri "Siringhe pagate 6 volte di più", ora Arcuri è sotto inchiesta ilGiornale.it "Siringhe pagate 6 volte di più", ora Arcuri è sotto inchiesta

Arcuri ha acquistato una fornitura di 157 milioni di siringhe luer lock, perché sarebbero le uniche in grado di estrarre 6 dosi da ogni fiala. Forse bastavano i più economici aghi standard. Ora la Cor ...

Il tema vaccino covid, con la riduzione delle dosi destinate all'Italia, è di attualità. Quello dei vaccini "non è solo un problema italiano", c'è un contratto "che due aziende, Pfizer e AstraZeneca, ...

