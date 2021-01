LIVE Prada Cup in DIRETTA: American Magic, che splash in allenamento! “Sappiamo come battere Luna Rossa” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ESCLUSIVO: PERCHE’ INEOS NON E’ STATA PENALIZZATA? MERCURIALI: “LA GIURIA MI HA SPIEGATO IL MOTIVO” VIDEO: American Magic E’ TORNATA A NAVIGARE American Magic MINACCIA Luna Rossa: “ABBIAMO TROVATO LA CHIAVE PER BATTERLI” American Magic TORNA IN ACQUA: “BARCA UGUALE, SE NON MIGLIORE” IL VIDEO DELLO splash DI American Magic IN ALLENAMENTO IL CEROTTO DI American Magic PER RINGRAZIARE Luna Rossa, INEOS E NEW ZEALAND VIDEO: IL MOMENTO IN CUI PATRIOT E’ STATA RIMESSA IN MARE VIDEO: American Magic E’ PRONTA. BARCA RIMESSA A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAESCLUSIVO: PERCHE’ INEOS NON E’ STATA PENALIZZATA? MERCURIALI: “LA GIURIA MI HA SPIEGATO IL MOTIVO” VIDEO:E’ TORNATA A NAVIGAREMINACCIA: “ABBIAMO TROVATO LA CHIAVE PER BATTERLI”TORNA IN ACQUA: “BARCA UGUALE, SE NON MIGLIORE” IL VIDEO DELLODIIN ALLENAMENTO IL CEROTTO DIPER RINGRAZIARE, INEOS E NEW ZEALAND VIDEO: IL MOMENTO IN CUI PATRIOT E’ STATA RIMESSA IN MARE VIDEO:E’ PRONTA. BARCA RIMESSA A ...

infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: American Magic torna in mare. 'Trovata la chiave per battere Luna Rossa' - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: foto American Magic quasi pronta. New Zealand prova i nuovi foil - #Prada #DIRETTA:… - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa danneggiata. Esclusivo: perch Ineos non st... - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa danneggiata. Esclusivo: perché Ineos non è stata penalizzata - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa danneggiata. Esclusivo: perché Ineos non è stata penalizzata - #Prada… -