LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA | Perugia | Civitanova | Trento e Modena volano in semifinale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:08 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di quarti di finale e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:07 Appuntamento a sabato e domenica per la Final Four. 22:05 Al termine di questa giornata abbiamo gli accoppiamenti delle semifinali, come al solito saranno le solite quattro formazioni a giocarsi il titolo:se la vedrà con, mentreaffronteràMOD-MON 26-24 Ace di Christenson, il regista dimanda i suoi inMOD-MON 25-24 Lagumdzija male dai nove metri. MOD-MON 24-24 Errore di Rinaldi, che sciupa la palla della vittoria. MOD-MON 24-23 Esce il servizio di Dzavoronok, entrato al posto per la battuta, match-point ...