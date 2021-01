LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA | Civitanova-Padova 3-0 | Perugia-Ravenna 3-1 | Trento-Milano 3-0 | Modena-Monza 2-0

Leggi su oasport

MOD-MON 25-17 La chiude Rinaldi con un pallonetto spinto. MOD-MON 24-17 Mani-out di Lagumdzija da seconda linea. MOD-MON 24-16 Diagonale nei due metri per Rinaldi, che carattere per questo diciannovenne! MOD-MON 23-16 Out il servizio di Filippo Lanza. MOD-MON 22-16 Primo tempo in torsione di Galassi. MOD-MON 22-15 Problema alla caviglia per Lavia, che esce momentaneamente dal campo, entra Rinaldi al suo posto. MOD-MON 21-15 Muro di Lanza su Vettori. MOD-MON 21-14 Primo tempo di Stankovic, velocità di braccio pazzesca per lui. MOD-MON 20-14 In rete il servizio di Vettori. MOD-MON 20-13 Bene in ricostruzione, poi ci pensa Petric in attacco. MOD-MON 19-13 Scappa il servizio di Dzavoronok. MOD-MON 18-12 Bene al centro Mazzone. MOD-MON 17-12 Diagonale di Dzavoronok, non ci arriva in difesa ...