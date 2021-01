LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA | Civitanova-Padova 3-0 | Perugia-Ravenna 3-1 | Trento-Milano 3-0 | Modena-Monza 1-0

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMOD-MON 28-26 La chiude Daniele Lavia con grande personalità. MOD-MON 27-26 Gran servizio di Christenson, poi ci pensa Mazzone a filo rete. MOD-MON 26-26 Esce il servizio di Lanza. MOD-MON 25-26 Non passa il servizio di Karlitzek, entrato apposta per la battuta. MOD-MON 25-25 Attacco lungo in posto sei per Lavia. MOD-MON 24-25 Lagumdzija rovescia la situazione. MOD-MON 24-24 Murone di Galassi su Lavia, che spreca l’occasione di portare i suoi in vantaggio. MOD-MON 24-23 Si fa perdonare per gli errori Vettori, che regala un set-point ai suoi. MOD-MON 23-23 Ci pensa Lavia a sbloccare la situazione in pipe. MOD-MON 22-23 Continua a sbagliare Vettori, ma lettura poco lucida di Christenso, che ha servito solo lui nelle ultime azioni. MOD-MON 22-22 Erroraccio in attacco di Vettori,sciupa ...