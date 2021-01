LIVE Conegliano-Nantes 25-20 9-6, Champions League volley in DIRETTA: le Pantere vincono il primo parziale! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Ottimo attacco di Kokkonen. 10-7 Altro errore al servizio delle francesi. 7-9 Attacco di Schad. 9-6 ANCORA MURO Conegliano! 8-6 Ancora Egonu! Questa volta a muro. 7-6 Pallonetto meraviglioso di Enogu e attacco errato nonostante la difesa di Kokkonen. 6-6 Ottimo attacco di Wolosz. 5-6 Errore al servizio dell’olandese. 5-5 Diagonale di De Kruijf. 4-5 Buon avvio di Nantes anche nel secondo parziale. 4-4 Ancora Paola Egonu centralmente! 3-4 Muro di Kokkonen. 3-3 Diagonale di Hill dopo l’invasione precedente. 2-2 Sul nastro l’attacco di Egonu. 1-2 Ottima difesa di Nantes. 2-0 La solita Egonu è letale: sbaglia Mendaro sul versante mancino. 1-0 De Krujif in avvio attacca per le Pantere. INIZIO SECONDO SET 20.53 Conegliano vince ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-10 Ottimo attacco di Kokkonen. 10-7 Altro errore al servizio delle francesi. 7-9 Attacco di Schad. 9-6 ANCORA MURO! 8-6 Ancora Egonu! Questa volta a muro. 7-6 Pallonetto meraviglioso di Enogu e attacco errato nonostante la difesa di Kokkonen. 6-6 Ottimo attacco di Wolosz. 5-6 Errore al servizio dell’olandese. 5-5 Diagonale di De Kruijf. 4-5 Buon avvio dianche nel secondo parziale. 4-4 Ancora Paola Egonu centralmente! 3-4 Muro di Kokkonen. 3-3 Diagonale di Hill dopo l’invasione precedente. 2-2 Sul nastro l’attacco di Egonu. 1-2 Ottima difesa di. 2-0 La solita Egonu è letale: sbaglia Mendaro sul versante mancino. 1-0 De Krujif in avvio attacca per le. INIZIO SECONDO SET 20.53vince ...

