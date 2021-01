LIVE Conegliano-Nantes 25-20 25-20 4-1 | Champions League volley in DIRETTA | le Pantere vincono anche il secondo parziale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Prima la difesa e poi l’attacco di Hill dopo il tentativo di Mendaro. 1-2 PAOLA EGONU ANCORA IN BANDA! 1-1 Ottimo attacco di Snyder. 1-0 Grande attacco di Hill. INIZIO TERZO SET 21.20conquistailparziale vincendo con il medesimo punteggio dopo aver sofferto il parziale rientro delle francesi. FINESET 25-20 Errore al servizio eset conquistato! 20-24 Tocco die un set point annullato. 24-19 GIQUEL APPENA ENTRATA! 5 set point. 23-19 Gran punto in diagonale di De Krujif. 19-22 Mani-fuori e punto di Kokkonen. 22-18 Altro punti per lee timeout. 21-18 Ancora Hill eset ...