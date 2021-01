LIVE Conegliano-Nantes 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | match per continuare a dominare!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Ace di Egonu. 2-1 Attacco di De Kruijf in rete. 2-0 Ace di Wolosz. 0-1 Ottimo inizio e mini-break ospite. 0-0 Si parte! Alla Gymnasium Mangin Beaulieu batte. INIZIO PRIMO SET 20.26 Squadre in campo! 20.24 A Ancheè in uno stato di forma altalenante avendo perso tre sfide nelle ultime cinque in campionato. 20.22 Capitolo: i francesi hanno perso 3 giornate vincendo solo contro la cenerentola CalcitKamnik. Stasera proverà a dare ancora un senso alla competizione. 20.19 Cammino perfetto sin qui per: 12 set vinti e 0 persi. Nelle ultime 7 di campionato inoltre le Pantere hanno perso solo 2 set. 20.17 Le giocatrici di Daniele Santarelli stanno dominando anche il campionato, al momento prime ...