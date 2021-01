LIVE – Brindisi-Burgos 86-88, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Happy Casa Brindisi e San Pablo Burgos si giocano il primato nell’ultima giornata del gruppo H di FIBA Champions League 2020/2021. Con un bilancio di 4-1 entrambe le squadre sono già certe dell’accesso alla prossima fase del torneo, ma a casa dei pugliesi si giocheranno il primo posto. All’andata vinse Burgos con il punteggio di 93-71, mercoledì 27 gennaio alle ore 20.30 andrà in scena il secondo atto della sfida. AGGIORNA LA DIRETTA Brindisi-Burgos 86-88 40? Zanelli mette la tripla del -2 a 18” dalla conclusione (86-88) 40? Tripla di Thompson (83-88) 40? Burgos a +8 (80-88) 37? Rivero trova altri due punti (78-83) 36? Maksim Salash rimbalza un altro tentativo di rientro dell’Happy Casa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Happy Casae San Pablosi giocano il primato nell’ultima giornata del gruppo H di FIBA. Con un bilancio di 4-1 entrambe le squadre sono già certe dell’accesso alla prossima fase del torneo, ma a casa dei pugliesi si giocheranno il primo posto. All’andata vinsecon il punteggio di 93-71, mercoledì 27 gennaio alle ore 20.30 andrà in scena il secondo atto della sfida. AGGIORNA LA86-88 40? Zanelli mette la tripla del -2 a 18” dalla conclusione (86-88) 40? Tripla di Thompson (83-88) 40?a +8 (80-88) 37? Rivero trova altri due punti (78-83) 36? Maksim Salash rimbalza un altro tentativo di rientro dell’Happy Casa ...

Senza Alex Renfroe e l'ex-Brescia Ken Horton, il San Pablo Burgos è a Brindisi dalla serata di ieri per l'ultima gara del primo turno di Basketball Champions League. La palla a ...

