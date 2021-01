Lite Lukaku-Ibra, rischio prova tv: si attende il giudice sportivo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ibrahimovic-Lukaku, non è finita qui: per capire meglio cosa si sono veramente detti i due ‘giganti’ del derby di Milano e quali saranno le conseguenze disciplinari delle offese a suon di ‘vodoo’ e ‘madri’, bisognerà aspettare che il giudice sportivo prenda in esame il referto dell’arbitro Valeri. Lo riporta l’Ansa. Cosa, delle tante e prolungate L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021)himovic-, non è finita qui: per capire meglio cosa si sono veramente detti i due ‘giganti’ del derby di Milano e quali saranno le conseguenze disciplinari delle offese a suon di ‘vodoo’ e ‘madri’, bisognerà aspettare che ilprenda in esame il referto dell’arbitro Valeri. Lo riporta l’Ansa. Cosa, delle tante e prolungate L'articolo

tvdellosport : ?? SOUND ON ?? ECCO COSA SI SONO DETTI #LUKAKU E #IBRAHIMOVIC DURANTE LA LITE! ?? Parole pesanti dello svedese, r… - savageimperator : RT @MilanNewsit: SportMediaset - Lite Ibra-Lukaku, altra frase del belga allo svedese: 'Sei un uomo morto' - GoalItalia : 'Nel mondo di #Zlatan non c'è posto per il razzismo' ?? #Ibrahimovic respinge le accuse di razzismo dopo la lite co… - gibelli_omar : RT @CalcioFinanza: Lite Lukaku-Ibra, rischio prova tv: si attende il giudice sportivo - fcin1908it : Lite con Lukaku, Ibra respinge le accuse di razzismo: 'Non c'è posto nel mondo di Zlatan. Siamo...' -… -