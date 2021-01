Lite Ibrahimovic-Lukaku, cosa rischiano i due attaccanti: in arrivo la decisione del giudice sportivo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku potrebbe portare conseguenze, sono in arrivo infatti le decisioni del giudice sportivo. L’episodio si è verificato in occasione del match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan, il derby si è concluso sul risultato di 2-1 con il gol decisivo di Eriksen a tempo quasi scaduto su calcio di punizione. Alla fine del primo tempo tensione altissima tra i due attaccanti che dopo qualche parola di troppo si sono dati appuntamento negli spogliatoi. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”. Lo scontro è stato durissimo tra due ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La rissa trapotrebbe portare conseguenze, sono ininfatti le decisioni del. L’episodio si è verificato in occasione del match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan, il derby si è concluso sul risultato di 2-1 con il gol decisivo di Eriksen a tempo quasi scaduto su calcio di punizione. Alla fine del primo tempo tensione altissima tra i dueche dopo qualche parola di troppo si sono dati appuntamento negli spogliatoi. Come emerge da alcuni videoavrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”. Lo scontro è stato durissimo tra due ...

