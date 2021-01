L'Italia ha capito che deve investire tutto sul nostro vaccino: 81 milioni per ReiThera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ottima notizia che forse ci renderà più autonomi ed efficienti. Lo Stato investe sul vaccino Italiano di ReiThera e scommette sulla buona riuscita investendoci o. Il nostro Paese punta così a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ottima notizia che forse ci renderà più autonomi ed efficienti. Lo Stato investe sulno die scommette sulla buona riuscita investendoci o. IlPaese punta così a ...

Tutto è pronto per la fase 2 delle sperimentazioni in vista dell'avvio delle procedure di approvazione dell'Ema da giugno ...

Giorno della Memoria: il tragico destino del capitano Franz Pagano

TAORMINA - Nel giorno della memoria il nostro ricordo va ad uno dei martiri taorminesi dei campi di concentramento tedeschi il capitano Franz Pagano. Catturato e fatto prigioniero dai militari tedesch ...

