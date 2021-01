L’Italia cambia ancora colore: quali regioni cambiano zona da domenica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si fa dell’ironia sui colori con i quali viene “ridisegnata” se così possiamo dire, la mappa del nostro paese. Il Governo però ha deciso di proseguire su questa via, e così dal prossimo fine settimana, ci saranno altri cambiamenti. Ma quali sono le regioni che dal fine settimana potrebbero cambiare colore, ambendo a diventare regioni in zona gialla? Facciamo il punto della situazione, perchè stare dietro ai cambiamenti di colore, non è affatto semplice. Da domenica 24 gennaio sono in tutto 14 le regioni italiane in fascia arancione. Al momento sono invece gialle Campania, Basilicata, Molise, Toscana e la Provincia autonoma di Trento. In zona rossa invece ci sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si fa dell’ironia sui colori con iviene “ridisegnata” se così possiamo dire, la mappa del nostro paese. Il Governo però ha deciso di proseguire su questa via, e così dal prossimo fine settimana, ci saranno altrimenti. Masono leche dal fine settimana potrebberore, ambendo a diventareingialla? Facciamo il punto della situazione, perchè stare dietro aimenti di, non è affatto semplice. Da24 gennaio sono in tutto 14 leitaliane in fascia arancione. Al momento sono invece gialle Campania, Basilicata, Molise, Toscana e la Provincia autonoma di Trento. Inrossa invece ci sono ...

