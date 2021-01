Liliana Segre | testimone della vita

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) È difficile racchiudere in poche righe la straordinariadi. Segnata dal dolore, dalla sofferenza di aver vissuto una delle pagine più trististoria contemporanea: l’Olocausto. È infatti tra i 25 italiani sopravvissuti ai campi di concentramento sotto i 14 anni.e la sua famiglia sono stati deportati ad Auschwitz, da cui ha fatto ritorno solo lei. Scopriamo insieme la suae la sua toccante storia.nasce a Milano, il 10 settembre 1930. Figlia di Alberto, perde la madre quando aveva solo un anno. Passa così l’infanzia con il padre e i nonni paterni. Sebbene la sua fosse una famiglia laica, le sue origini erano comunque ebraiche. Purtroppo, con l’avvento delle leggi razziali nel ...

Sono poi molti i libri consigliati e i film per ricordare. Mai come oggi, quando i negazionismi avanzano nel mondo, è infatti importante ricordare. Una recente ricerca Eurispes (ottobre 2020) rivela i ...In questa Giornata della Memoria, ricordiamo la storia di Liliana Segre, testimone dell'orrore dell'Olocausto e Senatrice a vita italiana.