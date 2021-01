Liliana Segre cittadina onoraria di Reggio Calabria (Di mercoledì 27 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “A Reggio Calabria abbiamo deliberato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Da cittadini, prima ancora che amministratori, abbiamo il dovere di celebrare la Giornata della memoria, deprecando gli orrori della pagina più buia della storia dell’uomo. Perché non accada mai più”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “A Reggio Calabria abbiamo deliberato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Da cittadini, prima ancora che amministratori, abbiamo il dovere di celebrare la Giornata della memoria, deprecando gli orrori della pagina più buia della storia dell’uomo. Perché non accada mai più”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

