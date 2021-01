Licenziate per la crisi Covid, Maria e Vanessa si rivolgono al Giudice: reintegrate (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Arrivano le prime sentenze sui licenziamenti durante il periodo di divieto e i tribunali danno ragione a lavoratori e uffici vertenze sindacali. Anche la chiusura delle sedi operative o la riduzione del personale per crisi acclamata, infatti, non sono sufficienti per cessare il rapporto con i lavoratori. Anche l’ufficio Vertenze della CISL ottiene i primi risultati. In due specifici procedimenti, infatti, il Tribunale di Lecco ha dato ragione alla struttura della CISL, consentendo a due lavoratrici bergamasche, Maria Azzurra e Vanessa, assistite dall’avvocato Aldo Arena, dipendenti di un imprenditore di origini cinesi, titolare di una società nel campo della ristorazione, di ottenere gli stipendi non versati oltre al reintegro del proprio posto di lavoro. Questo perché, secondo il Tribunale, pur trattandosi per entrambe le ragazze di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Arrivano le prime sentenze sui licenziamenti durante il periodo di divieto e i tribunali danno ragione a lavoratori e uffici vertenze sindacali. Anche la chiusura delle sedi operative o la riduzione del personale peracclamata, infatti, non sono sufficienti per cessare il rapporto con i lavoratori. Anche l’ufficio Vertenze della CISL ottiene i primi risultati. In due specifici procedimenti, infatti, il Tribunale di Lecco ha dato ragione alla struttura della CISL, consentendo a due lavoratrici bergamasche,Azzurra e, assistite dall’avvocato Aldo Arena, dipendenti di un imprenditore di origini cinesi, titolare di una società nel campo della ristorazione, di ottenere gli stipendi non versati oltre al reintegro del proprio posto di lavoro. Questo perché, secondo il Tribunale, pur trattandosi per entrambe le ragazze di ...

