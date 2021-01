L'ex Ministro alle politiche agricole aprirebbe al leader di Italia Viva (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ex Ministro della Lega Gian Marco Centinaio potrebbe essere pronto ad un Governo con Renzi qualora fosse responsabile. Crisi di Governo, l’idea di Centinaio: “Governo Renzi se responsabile” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’exdella Lega Gian Marco Centinaio potrebbe essere pronto ad un Governo con Renzi qualora fosse responsabile. Crisi di Governo, l’idea di Centinaio: “Governo Renzi se responsabile” su Notizie.it.

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - capuanogio : 28 luglio 2012, il podio tutto italiano alle #Olimpiadi. Cosa sarebbe stato senza ???? ? E' troppo chiedere al Gover… - reportrai3 : Esclusiva Report. I verbali della task force del Ministro Speranza: a febbraio del 2020 il Covid-19 assimilato a un… - info_igs : È stato ucciso nei rastrellamenti ancora in corso in gran parte della regione del #Tigrai l’ex ministro degli ester… - VanessaGraciani : RT @mariamacina: Visti i grandi successi che Di Maio ha conseguito come Ministro degli Esteri, hanno pensato bene di proporlo come premier.… -