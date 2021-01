L’ex ciclista Tara Gins denuncia: addio al contratto per le foto su «Playboy» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Brava, ma anche bella. E proprio a causa della sua immagine, grazie alla quale ha posato qualche settimana fa per la rivista Playboy, ha perso una grande opportunità di lavoro. Tara Gins è un’ex ciclista belga, professionista dal 2016 a 2020, ed è stata lei stessa a svelare il retroscena dietro al quale ci sarebbe il mancato ingaggio come direttrice sportiva per una squadra Under 23 del suo Paese con la quale sembrava tutto fatto. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Brava, ma anche bella. E proprio a causa della sua immagine, grazie alla quale ha posato qualche settimana fa per la rivista Playboy, ha perso una grande opportunità di lavoro. Tara Gins è un’ex ciclista belga, professionista dal 2016 a 2020, ed è stata lei stessa a svelare il retroscena dietro al quale ci sarebbe il mancato ingaggio come direttrice sportiva per una squadra Under 23 del suo Paese con la quale sembrava tutto fatto.

