L’Emilia-Romagna investe 1,9 milioni per attrarre nuove produzioni cinematografiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna mette sul piatto 1,9 milioni di euro per attrarre nuove produzioni cinematografiche, anche dall’estero. È questo il budget per i tre bandi pubblicati dalla Regione per il 2021: il primo con valenza nazionale ed estera; il secondo destinato ai produttori che operano in Emilia-Romagna; il terzo per sostenere la fase iniziale del processo di produzione. Per i primi due bandi sono previste due sessioni: la prima finestra sarà aperta dal 27 gennaio al 15 marzo, la seconda dall’1 al 31 luglio. Per il terzo bando, invece, le domande possono essere presentate solo fino al prossimo febbraio. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna mette sul piatto 1,9 milioni di euro per attrarre nuove produzioni cinematografiche, anche dall’estero. È questo il budget per i tre bandi pubblicati dalla Regione per il 2021: il primo con valenza nazionale ed estera; il secondo destinato ai produttori che operano in Emilia-Romagna; il terzo per sostenere la fase iniziale del processo di produzione. Per i primi due bandi sono previste due sessioni: la prima finestra sarà aperta dal 27 gennaio al 15 marzo, la seconda dall’1 al 31 luglio. Per il terzo bando, invece, le domande possono essere presentate solo fino al prossimo febbraio.

