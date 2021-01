L' efficacia del vaccino è molto inferiore Rampini smonta le credenze sul coronavirus | Cina | pesanti sospetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Federiconutre più di qualche dubbio sulla. Ospite a Cartabianca su Rai 3, il giornalista avanza qualche sospetto sulcinese contro il. "La mancanza di trasparenza ha un altro esempio nella questione del- ha spiegato nel salotto di Bianca Berlinguer -. Un gruppo di scienziati brasiliani ha appurato che la verità ufficiale delle autorità sanitarie cinesi non sta in piedi, in realtà l'del". Alcuni ricercatori brasiliani hanno infatti diffuso nuove informazioni sul'antidoto Sinovac. Quest'ultimo - stando ai loro studi - ha un'del 78 per cento nel prevenire i casi moderati di COVID-19. Una percentuale bassa se si mette a confronto dei ...