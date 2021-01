LeBron James produce una serie TV sul sistema penale in USA (Di mercoledì 27 gennaio 2021) LeBron James non è soltanto uno dei giocatori di basket più famosi della NBA, dunque del mondo: è anche il proprietario della casa di produzione SpringHill Entertainment e proprio in questo ruolo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)non è soltanto uno dei giocatori di basket più famosi della NBA, dunque del mondo: è anche il proprietario della casa di produzione SpringHill Entertainment e proprio in questo ruolo ...

Racconterà alcuni casi giudiziari davvero accaduti a Cleveland e sarà l'adattamento della terza stagione del celebrato podcast 'Serial' ...

Dalla voce del cestista dei Los Angeles Lakers LeBron James che in Train Your Mind snocciola consigli sulla gestione delle emozioni, sul sonno e sulla ricerca del proprio equilibrio interiore a quelle ...

