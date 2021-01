Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Spal

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alle 20.45 laospita all’Allianz Stadium ladi Marino per l’accesso alla semifinale di Coppa Italia e la sfida all’Inter di Conte. Pirlo ruota molto la sua squadra, difesa del 3D, con Demiral, De Ligt e Dragusin, in attacco c’è Morata. La stessacambia molto, spazio per Floccari e altri elementi. Queste le(4-4-2): Buffon; Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Ramsey; Kulusevski, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.(3-4-2-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Okoli; Dickmann, Murgia, Mora, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari. Allenatore: Pasquale Marino. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

