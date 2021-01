Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Spal

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La seconda giornata dei quarti di Coppa Italia si apre con la sfida delle 17.30 al Gewiss Stadium trae Lazio, partita che vedremo poi anche in campionato nel weekend. Gasperini ruota un pò i suoi uomini, in attacco dal 1? dovrebbe esserci Muriel al posto di Zapata, Maehle esterno a destra al posto di Hateboer. La Lazio fa riposare Immobile, in attacco dal 1? Muriqi. Queste le(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini. LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. Allenatore: Simone Inzaghi. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

