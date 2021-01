Le ragioni della protesta tunisina e le ricadute sull’Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Se pensano di farci paura con la polizia, di intimidirci con le retate in casa, non hanno ancora capito di che forgia siamo fatti noi popolo tunisino». Leila al Habi ha vent’anni e nonostante i suoi genitori all’inizio fossero contrari, sta partecipando quasi ogni giorno alle manifestazioni di protesta in Tunisia. Martedì 26 gennaio, mentre era in corso la mozione di fiducia del Governo, Leila era in strada nella zona del Parlamento insieme ad altre centinaia di persone, per chiedere diritti, lavoro, uguaglianza. «Sono riuscita ad allontanarmi nel caos generale – racconta ancora impaurita – ma molti ragazzi sono stati fermati e arrestati dalla polizia. C’è stato un gran fuggi fuggi, molti urlavano e so che qualcuno è rimasto ferito, perché ancora una volta la polizia ha usate la forza brutale». Dal 14 di gennaio, in molte città della Tunisia migliaia ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Se pensano di farci paura con la polizia, di intimidirci con le retate in casa, non hanno ancora capito di che forgia siamo fatti noi popolo tunisino». Leila al Habi ha vent’anni e nonostante i suoi genitori all’inizio fossero contrari, sta partecipando quasi ogni giorno alle manifestazioni diin Tunisia. Martedì 26 gennaio, mentre era in corso la mozione di fiducia del Governo, Leila era in strada nella zona del Parlamento insieme ad altre centinaia di persone, per chiedere diritti, lavoro, uguaglianza. «Sono riuscita ad allontanarmi nel caos generale – racconta ancora impaurita – ma molti ragazzi sono stati fermati e arrestati dalla polizia. C’è stato un gran fuggi fuggi, molti urlavano e so che qualcuno è rimasto ferito, perché ancora una volta la polizia ha usate la forza brutale». Dal 14 di gennaio, in molte cittàTunisia migliaia ...

