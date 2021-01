Le parole per capire questa crisi di governo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Eccoci, un'altra crisi di governo. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha concesso tempo fino a venerdì sera al dimissionario - tecnicamente ancora in carica - Giuseppe Conte per tentare la sua terza maggioranza in tre anni dopo quella M5s-Lega del primo, e quella M5s-Pd-Leu-Iv del secondo. Conte si è dimesso dopo aver constatato che non aveva una maggioranza politica robusta in seguito alle dimissioni delle ministre di Italia Viva. Oltre la data di venerdì 29 gennaio, se il premier dimissionario non riuscirà a dimostrare di avere una maggioranza «sicura nei numeri, forte e coesa nel programma», il suo tempo sarà definitivamente scaduto. E dovrà passare la mano ad altra figura per le consultazioni. Per capire meglio che cosa sta succedendo analizziamo le parole che in questi giorni sentiamo sempre più spesso al ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Eccoci, un'altradi. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha concesso tempo fino a venerdì sera al dimissionario - tecnicamente ancora in carica - Giuseppe Conte per tentare la sua terza maggioranza in tre anni dopo quella M5s-Lega del primo, e quella M5s-Pd-Leu-Iv del secondo. Conte si è dimesso dopo aver constatato che non aveva una maggioranza politica robusta in seguito alle dimissioni delle ministre di Italia Viva. Oltre la data di venerdì 29 gennaio, se il premier dimissionario non riuscirà a dimostrare di avere una maggioranza «sicura nei numeri, forte e coesa nel programma», il suo tempo sarà definitivamente scaduto. E dovrà passare la mano ad altra figura per le consultazioni. Permeglio che cosa sta succedendo analizziamo leche in questi giorni sentiamo sempre più spesso al ...

davidallegranti : C’è un incredibile spreco di parole - europeisti, riformisti, liberali - per descrivere un accordo politico di cui… - Benji_Mascolo : Oggi Tiziano, per me uno dei più grandi cantanti italiani, ha detto di essersi commosso ascoltando una canzone del… - chetempochefa : “Mio padre mi ha chiesto scusa per avermi messo al mondo.' Nella #GiornodellaMemoria ricondividiamo con forza le p… - notsugarcoatit : RT @chetempochefa: “Mio padre mi ha chiesto scusa per avermi messo al mondo.' Nella #GiornodellaMemoria ricondividiamo con forza le parole… - sankamg : Parole più frequenti su Twitter per tema: word cloud del 2021-01-27 19:44 JST #27gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : parole per 20.05 / Contrappunti a parole per Chamber Music Trieste Il Friuli Papa Francesco: la Sacra Scrittura è un tesoro per la preghiera

Al termine dell’udienza generale di oggi, svoltasi sempre in streaming dal Palazzo Apostolico, papa Francesco ha ricordato le vittime della Shoah: “Oggi, ...

Scontro Ibra-Lukaku, Cesari sta con Valeri: "Giusto il giallo. Non vedo possibili strascichi"

La lite, lo scontro fisico e verbale, le accuse e le contro-accuse. Sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku nel finale del primo tempo del derby di Coppa Italia abbiamo già scritto. Così come delle parole ...

Al termine dell’udienza generale di oggi, svoltasi sempre in streaming dal Palazzo Apostolico, papa Francesco ha ricordato le vittime della Shoah: “Oggi, ...La lite, lo scontro fisico e verbale, le accuse e le contro-accuse. Sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku nel finale del primo tempo del derby di Coppa Italia abbiamo già scritto. Così come delle parole ...