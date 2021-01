Le notizie del giorno, lite Ibrahimovic-Lukaku. Il nuovo 11 della Juventus, la frecciata del Papu Gomez (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La Juventus ha scelto l’attaccante con l’intenzione di rinforzare un reparto già fortissimo. La stagione del club bianconero può essere considerata sicuramente altalenante, in campionato deve rincorrere da Roma, Inter e Milan ma deve ancora recuperare una partita contro il Napoli. Nell’ultima giornata è riuscita a rosicchiare tre punti al club rossonero e due ai nerazzurri, dovrà conquistare bottino pieno contro la squadra di Gennaro Gattuso per tornare pienamente in corsa, potenzialmente il distacco è di appena 4 punti. Andrea Pirlo può contare sulla squadra più attrezzata del campionato e si è deciso di rinforzarla ulteriormente. L’attacco è già molto competitivo, il più forte della Serie A, ma si è deciso di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Laha scelto l’attaccante con l’intenzione di rinforzare un reparto già fortissimo. La stagione del club bianconero può essere considerata sicuramente altalenante, in campionato deve rincorrere da Roma, Inter e Milan ma deve ancora recuperare una partita contro il Napoli. Nell’ultima giornata è riuscita a rosicchiare tre punti al club rossonero e due ai nerazzurri, dovrà conquistare bottino pieno contro la squadra di Gennaro Gattuso per tornare pienamente in corsa, potenzialmente il distacco è di appena 4 punti. Andrea Pirlo può contare sulla squadra più attrezzata del campionato e si è deciso di rinforzarla ulteriormente. L’attacco è già molto competitivo, il più forteSerie A, ma si è deciso di ...

