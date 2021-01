Le dimissioni di Conte, la gestione dei vaccini e dei Ristori e i nuovi gruppi parlamentari: domande e risposte sulla crisi di governo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) crisi di governo, Giuseppe Conte si è dimesso martedì mattina al Quirinale. Il presidente Mattarella “si è riservato di decidere”. Ecco tutto quello che c’è da sapere Leggi su corriere (Di mercoledì 27 gennaio 2021)di, Giuseppesi è dimesso martedì mattina al Quirinale. Il presidente Mattarella “si è riservato di decidere”. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Non aver presentato le dimissioni "il giorno dopo l'uscita dal governo delle ministre di Italia Viva" è stato il più grave errore commesso da Giuseppe Conte nel corso della crisi. La critica nei ...

Il decreto ristori 5 doveva essere approvato già la scorsa settimana, ma la crisi politica, ed ora anche le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tutte le decisioni sembrano essere ...

