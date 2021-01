Lazio, visite mediche per Musacchio: poi la firma sul contratto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Lazio accoglie Mateo Musacchio. visite mediche poi la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti. È lui il rinforzo per Simone Inzaghi L’avventura di Mateo Musacchio alla Lazio sta per cominciare ufficialmente. Il difensore argentino si è recato press la Clinica Paideia per sostenere le visite mediche. Terminato questo passaggio, Musacchio lascerà ufficialmente il Milan per firmare un contratto di sei mesi con i biancocelesti. Inserita anche un’opzione per altri due anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laaccoglie Mateopoi lasulche lo legherà ai biancocelesti. È lui il rinforzo per Simone Inzaghi L’avventura di Mateoallasta per cominciare ufficialmente. Il difensore argentino si è recato press la Clinica Paideia per sostenere le. Terminato questo passaggio,lascerà ufficialmente il Milan perre undi sei mesi con i biancocelesti. Inserita anche un’opzione per altri due anni. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Fatta per #Musacchio alla #Lazio, domani mattina le visite mediche a Roma. (@RicCaponetti) Quarta cessione del merc… - DiMarzio : #Calciomercato - La #Lazio chiude per #Musacchio dal #Milan. I dettagli - SkySport : Lazio, ufficiale l'arrivo di Musacchio: il difensore è a Roma, domani le visite mediche - victortandali : RT @DiMarzio: #Lazio, giornata di visite mediche per #Musacchio. VIDEO - DiMarzio : #Lazio, giornata di visite mediche per #Musacchio. VIDEO -