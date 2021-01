Lazio, Musacchio in clinica per le visite mediche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA - Viste mediche per Mateo Musacchio , il nuovo acquisto della Lazio. Intorno alle 8 si è presentato in clinica Paideia per i consueti test medici. Inizia ufficialmente la sua nuova avventura in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA - Visteper Mateo, il nuovo acquisto della. Intorno alle 8 si è presentato inPaideia per i consueti test medici. Inizia ufficialmente la sua nuova avventura in ...

AntoVitiello : Fatta per #Musacchio alla #Lazio, domani mattina le visite mediche a Roma. (@RicCaponetti) Quarta cessione del merc… - AntoVitiello : #Musacchio ad un passo dalla #Lazio, al #Milan un indennizzo per la cessione a 6 mesi d'anticipo dalla scadenza di contratto - DiMarzio : #Musacchio arrivato a Roma per firmare con la #Lazio - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lazio; fatta per Musacchio, domani visite in Paideia . - Noibiancocelest : Calciomercato Lazio: Musacchio è in Paideia per le visite mediche -