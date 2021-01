Lazio, Hoedt: “Chiedo scusa ai tifosi. E’ stata colpa mia se siamo stati eliminati oggi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Chiedo scusa a tutti i tifosi laziali e ai miei compagni di squadra. È stata colpa mia se siamo stati eliminati oggi. Adesso posso solo lavorare a testa bassa per farvi vedere che non sono il giocatore visto in campo oggi”. Questo il messaggio scritto sul profilo ufficiale Instagram da parte del difensore della Lazio, Wesley Hoedt, al termine della brutta prestazione di questo pomeriggio contro l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia in cui i biancocelesti hanno perso 3-2 mancando il passaggio del turno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) “a tutti ilaziali e ai miei compagni di squadra. Èmia se. Adesso posso solo lavorare a testa bassa per farvi vedere che non sono il giocatore visto in campo”. Questo il messaggio scritto sul profilo ufficiale Instagram da parte del difensore della, Wesley, al termine della brutta prestazione di questo pomeriggio contro l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia in cui i biancocelesti hanno perso 3-2 mancando il passaggio del turno. SportFace.

