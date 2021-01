Lazio | ecco Musacchio | il difensore arrivato in Paideia Le FOTO

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laha il suo nuovo: Mateosi è presentato questa mattina alle 8 alla clinicadi Roma per svolgere le visite di idoneità. Dopo i consueti test l’argentino firmerà un contratto di sei mesi con il club biancoceleste. Un affare low cost per la, che non verserà nessun corrispettivo al Milan, con il qualeera in scadenza. I rossoneri risparmiano così un ingaggio pesante per sei mesi e latampona l’emergenza in difesa avviata con l’infortunio di Luiz Felipe, che ne avrà almeno per due mesi. L'articolo proviene da Italia Sera.