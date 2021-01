L'azienda Eli Lilly: "Con i nostri anticorpi monoclonali mortalità e ricoveri ridotti del 70%" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il trattamento a base di anticorpi monoclonali bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) di Lilly riduce il rischio di ospedalizzazione e morte per Covid-19 del 70% in pazienti ad alto rischio. A mostrare il risultato clinico positivo è un nuovo studio su oltre mille persone, che replica su un numero più ampio di pazienti i dati positivi emersi dallo studio di Fase 2. Lo annuncia in una nota l’azienda americana, rendendo noti i risultati della sperimentazione di Fase 3 dei suoi anticorpi neutralizzanti, gli stessi usati dall’ex presidente Usa, Donald Trump. I nuovi dati su 1.035 pazienti mostrano che ci sono stati 11 tra ricoveri e decessi (pari al 2,1%) nei pazienti che assumevano la terapia e 36 (7,0%) in quelli che assumevano placebo. Questo, spiega ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il trattamento a base dibamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) diriduce il rischio di ospedalizzazione e morte per Covid-19 del 70% in pazienti ad alto rischio. A mostrare il risultato clinico positivo è un nuovo studio su oltre mille persone, che replica su un numero più ampio di pazienti i dati positivi emersi dallo studio di Fase 2. Lo annuncia in una nota l’americana, rendendo noti i risultati della sperimentazione di Fase 3 dei suoineutralizzanti, gli stessi usati dall’ex presidente Usa, Donald Trump. I nuovi dati su 1.035 pazienti mostrano che ci sono stati 11 trae decessi (pari al 2,1%) nei pazienti che assumevano la terapia e 36 (7,0%) in quelli che assumevano placebo. Questo, spiega ...

