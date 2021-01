Lavoro, un'azienda ti paga 30.000 sterline per testare i suoi pc da gaming (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Essere assunti per dodici mesi, pagati trentamila sterline, per giocare non stop ai videogiochi. Solo quello. Nessun'altra richiesta da parte del capo. Niente riunioni, niente fotocopie. Ti danno un computer da gaming potentissimo e tu lo testi con gli ultimi titoli in uscita, quelli più spettacolari. Lo so, è un Lavoro da sogno. Una notizia bella, ancora più bella della console KFC che scalda il pollo mentre giochi. Anche se non credevamo possibile che qualcosa potesse superare tanta succosa creatività tecnologica. Ma, come disse Michael Jordan, i limiti, come la paura, sono spesso un’illusione. E ad alzare l'asticella è arrivata OPSYS, azienda di Stockport (nella contea metropolitana della Grande Manchester). Naturalmente i dubbi sulla veridicità dell'annuncio sono legittimi. Ma sognare non costa ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Essere assunti per dodici mesi,ti trentamila, per giocare non stop ai videogiochi. Solo quello. Nessun'altra richiesta da parte del capo. Niente riunioni, niente fotocopie. Ti danno un computer dapotentissimo e tu lo testi con gli ultimi titoli in uscita, quelli più spettacolari. Lo so, è unda sogno. Una notizia bella, ancora più bella della console KFC che scalda il pollo mentre giochi. Anche se non credevamo possibile che qualcosa potesse superare tanta succosa creatività tecnologica. Ma, come disse Michael Jordan, i limiti, come la paura, sono spesso un’illusione. E ad alzare l'asticella è arrivata OPSYS,di Stockport (nella contea metropolitana della Grande Manchester). Naturalmente i dubbi sulla veridicità dell'annuncio sono legittimi. Ma sognare non costa ...

N0FAI7H : RT @giusepperizzos: Nel punto vendita dove lavoro siamo in 26. Sappiamo già che per l'azienda siamo troppi. Allo sblocco dei licenziamenti… - MUSA_REvolution : Non è senza visione... è un'altra visione!!! Non è quella che ha reso la sanità un'azienda e la scuola un corso pr… - smilypapiking : RT @giusepperizzos: Nel punto vendita dove lavoro siamo in 26. Sappiamo già che per l'azienda siamo troppi. Allo sblocco dei licenziamenti… - BiancaMeravigl1 : RT @giusepperizzos: Nel punto vendita dove lavoro siamo in 26. Sappiamo già che per l'azienda siamo troppi. Allo sblocco dei licenziamenti… - UtherPe1 : RT @giusepperizzos: Nel punto vendita dove lavoro siamo in 26. Sappiamo già che per l'azienda siamo troppi. Allo sblocco dei licenziamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro azienda Rifiuto del lavoratore di vaccinarsi: cosa deve fare il datore di lavoro Ipsoa Budweiser, Coca-Cola e Pepsi in fuga dal Super Bowl. Che succede?

Desta scalpore la notizia dell'assenza di Budweiser, Coca-Cola e Pepsi tra gli inserzionisti del Super Bowl di quest'anno ...

Anthony Lo nuovo responsabile del design globale di Ford

Ford ha nominato Anthony Lo responsabile del design globale, in sostituzione di Moray Callum che lascia l'azienda dell'Ovale Blu per pensionamento ... Anthony Lo arriva in Ford dopo aver lavorato per ...

Desta scalpore la notizia dell'assenza di Budweiser, Coca-Cola e Pepsi tra gli inserzionisti del Super Bowl di quest'anno ...Ford ha nominato Anthony Lo responsabile del design globale, in sostituzione di Moray Callum che lascia l'azienda dell'Ovale Blu per pensionamento ... Anthony Lo arriva in Ford dopo aver lavorato per ...