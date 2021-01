Lavoro, ancora 1,2 milioni di persone in attesa di ricevere Cig, Capone (Ugl): inaccettabile, urgente riforma ammortizzatori. (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Sono ancora 1,2 milioni i lavoratori in attesa di ricevere la cig, numeri inaccettabili se pensiamo che un terzo delle domande risale addirittura a marzo 2020. Un dato che fotografa impietosamente il ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Sono1,2i lavoratori indila cig, numeri inaccettabili se pensiamo che un terzo delle domande risale addirittura a marzo 2020. Un dato che fotografa impietosamente il ...

berlusconi : Ventisette anni fa nasceva Forza Italia. Era il 26 gennaio 1994 quando abbandonai il lavoro che amavo, le aziende c… - francescoseghez : Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che gli under 35 siano stati i più penalizzati dalla crisi in corso nel mondo… - LegaSalvini : A fine marzo ci sarà lo sblocco dei licenziamenti e il governo non ha ancora un piano per aiutare oltre 1 milione d… - cislmarche : RT FurlanAnnamaria: Oggi ancora due tragedie sul #lavoro, una a #Taranto e l’altra a #Marcianise. Cordoglio della C… - Trinity87770892 : RT @sobchak69: Detassare le imprese e i lavoratori, per poi ritassare i lavoratori tramite le imposte sui consumi e le imposte sulla piccol… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro ancora Lavoro: casi Covid ancora in aumento, provincia di Bergamo quarta in Lombardia La Voce delle Valli Terra dei fuochi, il nuovo ruolo del vescovo Antonio Di Donna apre alla speranza

Oggi 27 gennaio 2021, Giorno della memoria per i martiri della Shoah ebraica, noi medici dell’ambiente della Campania abbiamo il cuore ricolmo di gioia e di speranza perché ieri è stato eletto alla gu ...

Zingaretti: “Il Paese ha bisogno di risposte. Servono responsabilità, visione e qualità”

In un momento drammatico della vita del Paese abbiamo rilanciato l’impegno di Governo chiamando tutti all’esigenza di un salto di qualità ...

Oggi 27 gennaio 2021, Giorno della memoria per i martiri della Shoah ebraica, noi medici dell’ambiente della Campania abbiamo il cuore ricolmo di gioia e di speranza perché ieri è stato eletto alla gu ...In un momento drammatico della vita del Paese abbiamo rilanciato l’impegno di Governo chiamando tutti all’esigenza di un salto di qualità ...