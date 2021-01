L’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio: «Ci sono le condizioni per tornare in zona gialla» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lazio in zona gialla, L’Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha commentato la possibilità di un imminente cambio di colorazione per la Regione. Come è noto dopodomani verranno resi noti i nuovi dati della cabina di regia del Ministero della Salute. Sarà così comunicato l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia in Italia che determineranno i nuovi spostamenti nelle aree di rischio rosse, arancione e gialle per le Regioni. L’ordinanza firmata dal Ministro Speranza lo scorso 16 gennaio, con la quale il Lazio era stato inserito nella fascia arancione insieme alla gran parte delle Regioni italiane, produrrà effetti fino al prossimo 31 gennaio 2021. E il Lazio spera sin da subito di lasciarsi alle spalle la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ingidelAlessio D’Amato ha commentato la possibilità di un imminente cambio di colorazione per la Regione. Come è noto dopodomani verranno resi noti i nuovi dati della cabina di regia del Ministero della Salute. Sarà così comunicato l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia in Italia che determineranno i nuovi spostamenti nelle aree di rischio rosse, arancione e gialle per le Regioni. L’ordinanza firmata dal Ministro Speranza lo scorso 16 gennaio, con la quale ilera stato inserito nella fascia arancione insiemegran parte delle Regioni italiane, produrrà effetti fino al prossimo 31 gennaio 2021. E ilspera sin da subito di lasciarsi alle spalle la ...

